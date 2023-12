Calciomercato Lazio: pazzo affare con l’Inter, Lotito ha sparato cifre altissime. Retroscena risalente all’ultima estate

Come scrive il Corriere dello Sport il retroscena risale a metà luglio. Ciro Immobile era entrato nei pensieri di Inzaghi. Simone, a caccia di una punta esperta per la Champions, lo voleva per l’Inter (che non poteva spendere 20 milioni per Morata e alla fine ha dirottato su Arnautovic). Contatti diretti con il suo agente e con il capitano della Lazio.

Sarebbe stato impossibile convincere il calciomercato Lazio e Lotito, che avrebbe sparato cifre altissime. Trattativa inesistente, mai decollata.