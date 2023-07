Calciomercato Lazio, il punto su Hudson Odoi. Le parole di Pochettino. Il giocatore continua a essere un nome caldo in casa biancoceleste

L’intenzione del Chelsea è quella di liberarsi al più presto degli esuberi, come fatto intendere anche dal tecnico dei blues Mauricio Pochettino, e Hudson Odoi continua ad essere un nome caldo in casa Lazio. Le parole del tecnico al termine della gara con il Newcastle:

PAROLE– «Al momento la dinamica del gruppo è molto buona, ci sono ragazzi molto bravi che condividono il tempo insieme. Ma è difficile perché in ogni partita e restano fuori tre, quattro o anche cinque. Non possiamo avere una squadra troppo grande, con giocatori non coinvolti. Creerebbe caos. Servono 24-25 giocatori, giovani inclusi. Mi dispiace davvero perché dovremo prendere decisioni difficili, ma dobbiamo costruire una squadra equilibrata se vogliamo essere competitivi ».