Calciomercato Lazio, il piano di Tare per portare Giroud a Roma

Calciomercato Lazio, i biancocelesti non mollano Giroud: il piano di Tare per portarlo a Roma in estate

È stata la grande speranza del mercato invernale ma alla fine Giroud è rimasto al Chelsea, almeno fino al termine della stagione. La Lazio però non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro, anzi.

Come riporta il Corriere dello Sport infatti il ds Tare avrebbe già un piano. La Premier infatti finirà il 17 maggio e salvo cambiamenti l’Europeo avrà inizio il 12 giugno. In questo lasso di tempo la società biancoceleste vuole concludere l’affare con il giocatore. Ci sarà sicuramente da lottare con la concorrenza visto che a giugno il giocatore sarà svincolato. La Lazio però è forte del pre contratto siglato tra le parti di 3,5 milioni più bonus per tre anni.