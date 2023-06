Calciomercato Lazio: il piano di Sarri per portare Zielinski a Formello. Il tecnico gli affiderebbe volentieri le chiavi del centrocampo della squadra capitolina

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, al tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, piace molto il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, a cui affiderebbe volentieri le chiavi del centrocampo della squadra biancoceleste.

Il tecnico capitolino, però, non disturberà un giocatore che conosce bene e che apprezza, ovvero, la precedenza andrà al Napoli che offrirà un rinnovo al ribasso rispetto ai 3,5 milioni attuali, scadenza 2024. La nuova proposta potrebbe essere da 2,5-2,7 più bonus, il giocatore polacco valuterà se accettare oppure no. In caso contrario, prenderebbe in esame le altre proposte e la società capitolina è uno dei club interessati.