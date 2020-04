Calciomercato Lazio, il Napoli vuole Immobile più di Cavani

Calciomercato Lazio, continua ad essere forte l’interesse del Napoli per Ciro Immobile ma per i biancocelesti è incedibile

Il Napoli non molla e non indietreggia nel corteggiamento a Ciro Immobile. Come riporta Sky Sport infatti il bomber della Lazio sarebbe la prima scelta in caso di addio di Milik.

I partenopei da anni sognano un ritorno di Cavani ma pare che il numero 17 sia in cima alla lista di De Laurentiis ancor di più che l’uruguaiano. La Lazio dal canto suo non ha nessuna intenzione di sedersi al tavolo delle trattative.