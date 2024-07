Calciomercato Lazio, il Marsiglia non si ferma: dopo Greenwood i francesi piombano su un altro ex obiettivo

Calciomercato Lazio, il club francese sembra prenderci gusto e punta un altro ex obiettivo dei capitolini: i dettagli

Le vie del calciomercato sono infinite, ma può esserci un comune denominatore tra Lazio e Marsiglia? Evidentemente in questa sessione estiva si. Dopo Greenwood infatti che era seguito dal club capitolino ma è approdato in Francia, il club di De Zerbi vuole riprovarci con un altro giocatore accostato in passato alle aquile ossia El Khannouss classe 2004.

Il calciatore secondo quanto riporta il quotidiano francese Sport, potrebbe essere convinto a sposare il progetto grazie all’influenza del consigliere Mehdi Benatia, ma il Galatasaray è in agguato e vuole provare ad anticipare il club del Velodrome