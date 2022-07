Calciomercato Lazio, il Galatasaray molla Muriqi: nuovo obiettivo in Italia

Calciomercato Lazio: il Galatasaray non sarebbe più interessato a Muriqi e avrebbe virato su un altro attaccante in Italia

Il Galatasaray molla Vedat Muriqi della Lazio e si fionda sull’attaccante del Cagliari Joao Pedro, che ha un valore inferiore rispetto all’attaccante biancoceleste.

Come rivela il Corriere dello Sport, in settimana una delegazione del Galatasaray sarà in Italia per trattare con il Cagliari il cartellino di Joao Pedro per cui i rossoblù chiedono una cifra intorno ai 10 milioni di euro e il giocatore 2 milioni di ingaggio. La Lazio perde così un acquirente per Muriqi.