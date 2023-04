Calciomercato Lazio, il Ds dell’Empoli: «Parisi è cresciuto tanto e vuole…». Accardi risponde alle domande sul futuro del giovane difensore

Al Gran Galà del Calcio ADICOSP, Pietro Accardi ha parlato di Fabiano Parisi, obiettivo di mercato della Lazio. Ecco cosa ha detto il Ds dell’Empoli:

PAROLE– «È cresciuto tanto e vuole continuare a farlo per guadagnarsi spazio in Nazionale. Se costa 20 milioni? Il prezzo non lo facciamo ancora».