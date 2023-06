Calciomercato Lazio, si guarda ad Empoli per rinforzare la difesa

Calciomercato Lazio, senza il riscatto di Luca Pellegrini può tornare di moda Fabiano Parisi dell’Empoli: Sarri lo stima molto

Il calciomercato Lazio sta lavorando per arrivare alla conferma di Luca Pellegrini ma se non si dovesse trovare un accordo con la Juve Sarri ha già in mente il possibile sostituto.

Come riportato da Alfredo Pedullà infatti, Fabiano Parisi, terzino dell’Empoli e già seguito dalla Lazio un anno fa, potrebbe prepotentemente tornare di moda.