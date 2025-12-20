Calciomercato Lazio, pazza idea a centrocampo! Quel bianconero è finito nel mirino dei biancocelesti: i dettagli

Calciomercato
A gennaio la Lazio dovrà con ogni probabilità muoversi sul mercato a saldo zero: ogni acquisto dovrà essere compensato da una cessione. In attesa della decisione definitiva della Commissione sul perimetro operativo del club, la dirigenza biancoceleste sta già valutando le prossime mosse. Lotito e Fabiani lavorano a stretto contatto con Sarri per individuare i profili giusti, con un’attenzione particolare rivolta al centrocampo.
Negli ultimi giorni sono emersi diversi nomi, tra cui Loftus-Cheek del Milan e la coppia Samardzic–Brescianini dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da Il Tempo, però, nelle idee della società ci sarebbe anche un’altra pista: quella che porta a Fabio Miretti della Juventus, considerato un profilo interessante per caratteristiche tecniche e prospettiva.
Il classe 2003, finora, ha trovato pochissimo spazio sia con Tudor che con Spalletti, complice anche un infortunio. Solo otto presenze stagionali e 283 minuti complessivi, con un assist registrato in Champions League. Numeri che potrebbero favorire un’apertura della Juventus e che mantengono viva l’attenzione della Lazio sul giovane centrocampista.
