Calciomercato Lazio, idea Miranchuk a centrocampo

Calciomercato Lazio, ipotesi Miranchuk a centrocampo secondo il portale russo bombardir.ru

Un’idea in testa già dall’estate scorsa e la Juve l’avrebbe bloccato a 20 milioni. Oltre ai bianconeri, ci sono anche Lazio e Milan sul centrocampista della Lokomotiv Mosca. Secondo il portale bombardir.ru, Miranchuk sarebbe voluto dallo Zenit e da alcuni club di Bundesliga. Nonostante l’interesse, rimane molto dubbia l’ipotesi biancoceleste per via del prezzo del cartellino che potrebbe lievitare maggiormente.

