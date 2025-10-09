Calciomercato
Calciomercato Lazio, due piste in salita per il centrocampo: tutti i dettagli
Calciomercato Lazio: Fabbian e Karetsas restano nel mirino, ma le richieste complicano le trattative. Le ultime
La Lazio resta in attesa del verdetto che a novembre la nuova commissione di garanzia emetterà sul mercato di gennaio. Due gli scenari possibili: lo sblocco totale, che permetterebbe di operare liberamente, oppure una campagna vincolata, con l’obbligo di muoversi a saldo zero.
In ogni caso, Sarri ha già fissato le priorità: servono almeno due rinforzi, uno dei quali a centrocampo, reparto rimasto scoperto dopo la bocciatura e l’esclusione di Dele-Bashiru dalla lista.
Secondo Il Messaggero, tra i profili seguiti nei mesi scorsi c’era Giovanni Fabbian, ma le richieste economiche del Bologna hanno reso l’affare complicato. Nel mirino anche il talento del Genk, Karetsas, classe 2007 di grande prospettiva, il cui valore però è salito rapidamente. In attesa di conoscere i margini reali d’azione, la società biancoceleste dovrà quindi valutare piste alternative per consegnare al tecnico la mezzala che invoca da tempo.