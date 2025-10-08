 Calciomercato Lazio, Sarri e club d'accordo su quest'obiettivo: può arrivare a gennaio
Connect with us

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Sarri e club d'accordo su quest'obiettivo: può arrivare a gennaio

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Repubblica: Insigne contro linea verde Fabiani, ma con Zaccagni via... C'è il Napoli interessato

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: Sarri non si opporrebbe a queste due cessioni per sbloccare la finestra di gennaio

Calciomercato News

Calciomercato Lazio, Sarri irremovibile: chiede Insigne. Voleva anche lui, ma è già sfumato

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: Pio Esposito e gli altri, la lista di Sarri per il sostituto di Castellanos

Calciomercato

Calciomercato Lazio, Sarri e club d’accordo su quest’obiettivo: può arrivare a gennaio

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Mg Madrid (Spagna) 13/12/2023 - Champions League / Atletico Madrid-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
Mg Madrid (Spagna) 13/12/2023 - Champions League / Atletico Madrid-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Calciomercato Lazio, Sarri e club d’accordo su quest’obiettivo: può arrivare a gennaio per rinforzare gli esterni

Nel complesso mosaico del mercato invernale della Lazio, un nome emerge come potenziale punto d’incontro tra la visione tattica di Maurizio Sarri e le strategie finanziarie della società: Fabiano Parisi. Il terzino sinistro della Fiorentina, a 24 anni, rappresenta il profilo ideale per conciliare l’esigenza di un rinforzo di qualità e la necessità di investire su giocatori giovani e di prospettiva. La sua candidatura, già discussa in passato, torna prepotentemente d’attualità come la sintesi perfetta per sbloccare le operazioni in entrata del club biancoceleste.

L’interesse per Parisi non è nuovo, ma oggi assume un’importanza strategica. Sarri lo apprezza per le sue qualità tecniche e la sua capacità di interpretare il ruolo di terzino in chiave offensiva, un tassello che si inserirebbe alla perfezione nel suo scacchiere. Allo stesso tempo, la sua età e il suo potenziale di crescita soddisfano i requisiti del ds Fabiani, orientato a costruire una squadra dal futuro sostenibile. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe essere disposta a trattare, specialmente se il giocatore non trovasse continuità di impiego a Firenze.

Per finanziare un’operazione del genere, la Lazio deve necessariamente fare cassa. È qui che entrano in gioco due pedine che, secondo Sarri, potrebbero essere sacrificate senza compromettere l’equilibrio della squadra. Il primo è il portiere Christos Mandas, che si è messo in luce ma resta il secondo di Provedel. Il secondo è l’esterno Gustav Isaksen, che dopo un investimento importante non ha convinto pienamente ed è stato superato nelle gerarchie da Cancellieri. A riportarlo è Repubblica.

Le loro cessioni rappresentano la chiave per finanziare l’assalto a Parisi. La valutazione complessiva dei due giocatori si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, un tesoretto che permetterebbe alla Lazio di presentare un’offerta concreta alla Fiorentina e, allo stesso tempo, di mantenere i conti in ordine, rispettando i rigidi paletti del mercato “a saldo zero” imposto da Lotito. L’asse Parisi-cessioni diventa quindi il fulcro del mercato laziale, un incastro necessario per regalare a Sarri il rinforzo richiesto senza compromettere la stabilità finanziaria del club.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.