Calciomercato Lazio, Sarri e club d’accordo su quest’obiettivo: può arrivare a gennaio per rinforzare gli esterni

Nel complesso mosaico del mercato invernale della Lazio, un nome emerge come potenziale punto d’incontro tra la visione tattica di Maurizio Sarri e le strategie finanziarie della società: Fabiano Parisi. Il terzino sinistro della Fiorentina, a 24 anni, rappresenta il profilo ideale per conciliare l’esigenza di un rinforzo di qualità e la necessità di investire su giocatori giovani e di prospettiva. La sua candidatura, già discussa in passato, torna prepotentemente d’attualità come la sintesi perfetta per sbloccare le operazioni in entrata del club biancoceleste.

L’interesse per Parisi non è nuovo, ma oggi assume un’importanza strategica. Sarri lo apprezza per le sue qualità tecniche e la sua capacità di interpretare il ruolo di terzino in chiave offensiva, un tassello che si inserirebbe alla perfezione nel suo scacchiere. Allo stesso tempo, la sua età e il suo potenziale di crescita soddisfano i requisiti del ds Fabiani, orientato a costruire una squadra dal futuro sostenibile. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe essere disposta a trattare, specialmente se il giocatore non trovasse continuità di impiego a Firenze.

Per finanziare un’operazione del genere, la Lazio deve necessariamente fare cassa. È qui che entrano in gioco due pedine che, secondo Sarri, potrebbero essere sacrificate senza compromettere l’equilibrio della squadra. Il primo è il portiere Christos Mandas, che si è messo in luce ma resta il secondo di Provedel. Il secondo è l’esterno Gustav Isaksen, che dopo un investimento importante non ha convinto pienamente ed è stato superato nelle gerarchie da Cancellieri. A riportarlo è Repubblica.

Le loro cessioni rappresentano la chiave per finanziare l’assalto a Parisi. La valutazione complessiva dei due giocatori si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, un tesoretto che permetterebbe alla Lazio di presentare un’offerta concreta alla Fiorentina e, allo stesso tempo, di mantenere i conti in ordine, rispettando i rigidi paletti del mercato “a saldo zero” imposto da Lotito. L’asse Parisi-cessioni diventa quindi il fulcro del mercato laziale, un incastro necessario per regalare a Sarri il rinforzo richiesto senza compromettere la stabilità finanziaria del club.