Calciomercato Lazio, i biancocelesti pensano al riscatto di Ibrahimovic: tutti i dettagli

Ci sono novità importanti riguardo il calciomercato della Lazio, che sembra intenzionata a riscattare il cartellino di Ibrahimovic

Il calciomercato Lazio è sempre in costante aggiornamento, con la società biancoceleste che sta già lavorando per tentare di rinforzare l’organico quanto più possibile. In queste ore sono emerse novità importanti dalla Germania, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, i biancocelesti sarebbero intenzionati a riscattare il cartellino di Ibrahimovic.

L’operazione dovrebbe avvenire sulla cifra degli 8 milioni di euro pattuiti a gennaio, ma con i bavaresi che potranno inserire l’opzione di un eventuale controriscatto per circa 25 milioni.