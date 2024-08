Calciomercato Lazio, CLAMOROSO colpo di scena: quel giocatore può RESTARE a Formello. Le ultime sulle trattative del club biancoceleste

Un clamoroso colpo di scena potrebbe riguardare la Lazio in questo ultimo giorno di calciomercato. Infatti, come riportato da Nicolò Schira, Elseid Hysaj potrebbe seriamente restare a Formello ed essere reintegrato in prima squadra.

Sembrava ormai ai titoli di coda la storia tra il terzino albanese e la società biancoceleste, ma i troppi infortuni in difesa e l’assenza di offerte concrete per il diretto interessato potrebbero aver spinto la Lazio in questa direzione.