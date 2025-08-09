Guendouzi rimarrà alla Lazio? Ecco l'indiscrezione biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Guendouzi in attesa del rinnovo: il futuro del francese è in bilico

In casa Lazio tiene banco il futuro di Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate dall’Olympique Marsiglia, è diventato in poco tempo uno dei punti fermi della mediana biancoceleste. La sua grinta, il dinamismo e la personalità mostrata in campo hanno conquistato tifosi e addetti ai lavori, tanto che la dirigenza della Lazio lo considera una pedina fondamentale per il progetto tecnico.

Tuttavia, il prolungamento del contratto con la Lazio è ancora in fase di stallo. Guendouzi è in attesa di incontrare la società per discutere i dettagli di un eventuale rinnovo, e le sue recenti dichiarazioni dopo la sfida contro l’Inter hanno acceso più di un campanello d’allarme. Il francese ha lasciato intendere una certa insoddisfazione e non ha escluso nulla sul proprio futuro, alimentando così le voci di un possibile addio.

Sulle tracce del centrocampista della Lazio ci sono club importanti della Premier League, in particolare il Newcastle e l’Aston Villa. Entrambe le squadre inglesi sono pronte a fare un’offerta importante per assicurarsi le prestazioni di Guendouzi, e la possibilità di giocare in un campionato competitivo come quello inglese potrebbe rappresentare una tentazione concreta per il giocatore.

Nel frattempo, l’ex tecnico Maurizio Sarri – che ha fortemente voluto Guendouzi nella scorsa stagione – starebbe provando a convincere il calciatore a rimanere alla Lazio, puntando sulla centralità del suo ruolo nel progetto e sulla fiducia dell’ambiente biancoceleste. Anche il nuovo allenatore, che dovrà ereditare una rosa da ricostruire in parte, considera il francese un elemento chiave.

La situazione è quindi in evoluzione. La Lazio dovrà muoversi in fretta per evitare di perdere uno dei suoi talenti più promettenti. Un rinnovo di contratto, con adeguamento economico e garanzie tecniche, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per trattenere Guendouzi a Roma.

In un momento di transizione per la Lazio, blindare i giocatori di qualità diventa una priorità. I tifosi biancocelesti sperano che la società faccia il possibile per trattenere Guendouzi, simbolo di una Lazio che vuole continuare a crescere e competere ad alti livelli