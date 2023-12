Calciomercato Lazio, decisione presa sul futuro di Guendouzi. I dettagli

Presa la decisione per il futuro di Mattéo Guendouzi, ecco il piano della Lazio di Sarri per il talentuoso centrocampista francese

Tra le note positive di questa prima parte di stagione della Lazio, troviamo senz’ombra di dubbio Mattéo Guendouzi. Arrivato in estate dal Marsiglia il centrocampista sta sorprendendo tutti nella Capitale, inanellando ottime prestazioni. Ora per lui il futuro sembrerebbe essere a tinte biancocelesti.

Come riportato da Il Corriere dello Sport infatti, a fine stagione il club riscatterà la clausola del giocatore (che si attiverà in automatico al raggiungimento di determinate condizioni) per una cifra pari a 13 milioni di euro più 5 di bonus. Ampia la soddisfazione da ambo i lati.