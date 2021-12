Calciomercato Lazio, occhi sui due Gudmundsson: ecco chi sono

Calciomercato Lazio: i biancocelesti hanno messo gli occhi sui due Gudmundsson. Ma ecco chi sono i due giocatori

Gennaio ormai è dietro l’angolo e il calciomercato della Lazio sta per entrare nel vivo. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi sui due Gudmundsson, Albert e Gabriel. I due non sono imparentati e hanno anche un ruolo diverso.

ATTACCANTE – Albert ha 24 anni ed è un attaccante dell’Az Alkmaar. Esterno d’attacco, viene valutato dagli olandesi circa 5 milioni di euro, visto anche il contratto in scadenza a giugno. Nazionale islandese, in questo campionato ha realizzato 4 gol. La sua peculiarità è che, pur essendo di piede destro, sa giostrarsi su entrambe le fasce.

DIFENSORE – Gabriel è invece un terzino sinistro. In estate è passato dal Groningen al Lille per sei milioni di euro, ma in Francia non è riuscito a trovare la sua dimensione. Il suo contratto scade nel 2026, ma le strade con i transalpini potrebbero anche separarsi prima. Insomma, due nomi finiti sul taccuino di Tare. Non resta che attendere quel che accadrà.