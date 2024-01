Calciomercato Lazio, Gudmundsson: affare rinviato a giugno? Ecco quanto chiede ora il Genoa. Le ultime

Gudmundsson resterà al Genoa almeno fino al termine della stagione. La Fiorentina lo voleva già per questa sessione di mercato di gennaio, ma in base a quanto spiegato da Calciomercato.com i liguri hanno deciso di posticipare l’eventuale cessione a giugno nella speranza di incassare più soldi.

Sull’attaccante è da registrare l’interesse anche della Lazio che a gennaio non è riuscita ad affondare perché il Genoa chiede almeno 30 milioni. In estate, però, non è da escludere che possa fare un nuovo tentativo…