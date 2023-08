Calciomercato Lazio, giornata decisiva per Lloris: tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, arrivano importanti aggiornamenti su Hugo Lloris: oggi giornata decisiva per l’ingaggio del portiere francese

Arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione relativa all’ingaggio di Hugo Lloris, obiettivo del calciomercato Lazio.

Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, oggi sarà la giornata decisiva per il possibile arrivo del portiere a Formello: in nottata c’è stata l’intesa definitiva col Tottenham (gli inglesi libereranno gratis il francese), c’è ora da perfezionare quella con l’ex Lione.