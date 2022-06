Calciomercato Lazio, Giordano: «Ilic mi ha impressionato, Casale no»

L’ex biancoceleste Giordano ha parlato di Ilic e Casale, due obiettivi di calciomercato della Lazio

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha detto la sua su Ilic e Casale; due obiettivi di mercato dei biancocelesti in casa Verona.

LE PAROLE – «Ilic mi piace molto, è bravo, ha tecnica, è giovane. E’ un profilo importante per il centrocampo, mentre Casale sinceramente non mi ha impressionato soprattutto nella gara di ritorno con la Lazio. Se andiamo su giocatori che conoscono già il campionato italiano si accelera certamente l’adattamento. La cosa importante non è quanti giocatori arriveranno, ma la qualità degli stessi. Si può fare un grande mercato anche con pochi tasselli, per poi magari completare il tutto con interventi a gennaio. Non credo ci siano le possibilità economiche per fare molto».