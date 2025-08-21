Calciomercato Lazio, Gigot aspetta solo la cessione: Fabiani vorrebbe recuperare quella cifra dall’uscita del difensore francese

Un’avventura giunta al capolinea dopo appena una stagione. Samuel Gigot è ormai ai margini del progetto tecnico della Lazio, un corpo estraneo in una rosa che si prepara ad affrontare il campionato senza di lui. Il difensore francese, arrivato nella Capitale solo un anno fa con il compito di raccogliere l’eredità di Nicolò Casale, è ora ufficialmente sul mercato, in attesa di una nuova sistemazione che tarda a concretizzarsi.

La sua esclusione non è solo una scelta tecnica, ma anche la conseguenza di una condizione fisica precaria che lo ha tormentato per tutta l’estate. Persistenti problemi alla schiena lo hanno di fatto tenuto costantemente lontano dal resto del gruppo, costringendolo a saltare l’intero programma di amichevoli precampionato e a svolgere un lavoro differenziato. Questa prolungata assenza ha consolidato la decisione dello staff tecnico di non puntare su di lui per la stagione 2025-26.

Di conseguenza, il suo destino appare segnato: Gigot sarà uno dei due giocatori che verranno esclusi dalla lista ufficiale per la Serie A, un atto formale che ne sancirà la definitiva messa ai margini. Parallelamente, la società sta lavorando senza sosta per trovargli una nuova squadra, concentrando le ricerche soprattutto sul mercato francese, dove il giocatore gode ancora di una buona reputazione.

L’obiettivo primario del club è tanto chiaro quanto complesso: recuperare interamente l’investimento fatto un anno fa, cedendolo per una cifra non inferiore ai 4 milioni di euro. La Lazio, infatti, non può permettersi di registrare una minusvalenza a bilancio. Tuttavia, la trattativa è resa particolarmente ardua dall’ingaggio percepito dal difensore: il suo stipendio da 1,8 milioni di euro netti a stagione rappresenta un ostacolo significativo per molti club interessati. Mentre Gigot attende novità, la dirigenza biancoceleste spera che negli ultimi giorni di mercato possa arrivare la proposta giusta per risolvere una situazione diventata ormai scomoda per tutte le parti in causa.