Calciomercato Lazio, Lotito ha l’accordo con il Verona per un difensore: chiusura vicina. I dettagli

Calciomercato Lazio, l’accordo sarebbe per la prossima stagione ed il giocatore rimarrebbe a Verona in prestito fino a giugno

Non solo centrocampo, il calciomercato Lazio batte un colpo anche in difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito sta chiudendo l’affare per portare a Formello Daniele Ghilardi del Verona.

Il classe 2003, però, rimarrà in prestito alla corte di Zanetti fino a giugno e vestirà la maglia biancoceleste soltanto a partire dalla prossima stagione. In questo campionato si sta ritagliando un’importante spazio con i gialloblù, collezionando 10 presenze fino a questo momento.