Mercato Lazio, Samardzic pista calda a gennaio? Parla Di Marzio

Mercato Lazio, quale futuro per Lazar Samardzic? Possibile addio a gennaio per l’obiettivo biancoceleste. Parla Di Marzio

Intervenuto su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile futuro di Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese, seguito anche dal calciomercato Lazio in estate, è finito nuovamente nel mirino dell’Inter, oltre che su quello della Juve.

LE PAROLE – «Se resta a Udine a gennaio? Non è detto, se siamo sicuri non lo so, l’Udinese deve stare attenta. Ha già perso Beto a poche ore dalla fine del mercato, ora l’unico che segna è Lucca, perdere anche Samardzic a gennaio sarebbe molto pesante»