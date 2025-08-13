Calciomercato Lazio, futuro in bilico per Gigot: piste da Qatar e Dubai, addio vicino

Calciomercato Lazio, il difensore francese non convince Sarri: si aprono scenari internazionali per il suo trasferimento

Per Samuel Gigot, l’avventura alla Lazio potrebbe concludersi molto prima del previsto. Arrivato con l’obiettivo di imporsi e guadagnare la fiducia di Maurizio Sarri, il centrale francese non è riuscito a scalare le gerarchie difensive biancocelesti in Serie A.

In questo avvio di stagione, lo staff tecnico ha osservato attentamente le alternative: la condizione fisica di Patric resta un punto da valutare, ma il difensore spagnolo ha già dimostrato, nel primo ciclo con Sarri, di poter offrire affidabilità. Discorso diverso per Provstgaard, considerato un prospetto di grande potenziale e destinato a crescere gradualmente nel progetto tecnico.

Il quadro per Gigot, invece, è decisamente più complesso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società è sempre più orientata a inserirlo nella lista dei partenti. Le sirene di mercato arrivano da più direzioni: dalla Ligue 1, dove il giocatore mantiene estimatori, fino a scenari più lontani ma economicamente allettanti come Qatar e Dubai.

La possibilità di un trasferimento verso il Medio Oriente rappresenta un’ipotesi concreta, soprattutto in un momento in cui la Lazio è impegnata a sfoltire la rosa per consentire eventuali innesti mirati. La priorità del club resta infatti quella di liberare spazio sia a livello numerico che salariale, in modo da non precludere possibili occasioni nelle ultime settimane di mercato.

Per il francese, l’addio sembra ormai questione di tempo: il feeling con il sistema di gioco di Sarri non è mai realmente sbocciato, e la mancanza di continuità in campo ha ridotto le possibilità di una sua permanenza.

Con il mercato ancora aperto e diversi club pronti a cogliere l’opportunità, il destino di Samuel Gigot sembra segnato. Se le trattative dovessero concretizzarsi, l’ex Marsiglia saluterebbe Formello dopo un passaggio breve e poco incisivo, lasciando il posto a profili più funzionali al progetto tecnico del mister.