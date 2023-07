Futuro Immobile, Lotito ha un presentimento: cosa succede

Calciomercato Lazio, c’è la sensazione che per Ciro Immobile serva un adeguamento di stipendio per blindarlo a Formello

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sensazione diffusa in casa Lazio è quella che per convincere Ciro Immobile a declinare le ricchissime offerte arabe sia necessario un adeguamento economico.

Lotito sarebbe pronto a mettere sul piatto 6 milioni di euro bonus inclusi, la stessa cifra che aveva offerto a Milinkovic in un disperato tentativo per convincerlo a restare. Oggi Immobile con i bonus supera di poco i 4 milioni: Lotito è pronto a blindare il simbolo della Lazio.