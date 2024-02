Calciomercato Lazio, si guarda al futuro: le idee del club

Calciomercato Lazio, giovani prospetti per il futuro: le idee del club per quanto riguarda il mercato biancoceleste

Si è chiusa la sessione di mercato per la Lazio, senza nessun movimento in entrata, ma con un segnale ben lanciato dalla società per il futuro.

Come riportato da Il Messaggero, i tentativi, seppur nulli, di portare in Italia giocatori giovani come Whittaker e Clarke, lanciano una nuova linea di pensiero in quel di Formello. L’intenzione di ripartire da profili cosi giovani deve essere l’inizio.