Calciomercato Lazio, futuro deciso per Milinkovic? Le ultime. Il Sergente avrebbe deciso di lasciare la squadra capitolina a fine stagione

Il giornalista di Sky, Matteo Petrucci, ha fornito le ultime informazioni riguardo il futuro di Milinkovic alla Lazio.

PAROLE– «C’è la concreta possibilità che sia l’ultima stagione di Milinkovic-Savic alla Lazio: andare o no in Champions non cambia, non si è iniziato a parlare di rinnovo. L’entourage vuole la cessione e ha garantito a Lotito che arriverà un’offerta di circa 40 mln».