Calciomercato Lazio, dalla Francia: il PSG piomba su Zaccagni. I club francese è a caccia di rinforzi, tra i nomi spunta quello dell’attaccante laziale

Secondo quanto riportato da L’Equipe il PSG sarebbe in cerca di nuovi rinforzi ma avrebbe anche da fare i conti con un margine di manovra economico limitato rispetto al passato.

Tra i nomi spuntati per il club francese ci sarebbe anche quello dell’attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, il giocatore sarebbe infatti molto apprezzato a Parigi. Per il momento non esisterebbero margini di una possibile trattativa in quanto l’azione sarebbe troppo costosa per le finanze parigine quest’inverno. Il futuro di Zaccagni, al momento, sembrerebbe ancora legato alla società capitolina.