Calciomercato Lazio, i biancocelesti non mollano Folorunsho: sfida a una big di Serie A? Le ultime sul centrocampo

Calciomercato Lazio, biancocelesti ancora interessati a Folorunsho. Il centrocampista classe 1998 è un nome per gennaio

La Lazio non avrebbe ancora mollato Folorunsho. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira. sia i biancocelesti che la Fiorentina sarebbero interessati al calciatore di proprietà del Napoli. Per il calciomercato di gennaio, quello del classe 1998 potrebbe essere uno dei profili in orbita laziale. Il suo ingaggio risolverebbe anche le problematiche legate alle liste, essendo cresciuto nel settore giovanile dei capitolini.