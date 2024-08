Calciomercato Lazio, non solo Folorunsho: duello con la Fiorentina anche per QUESTO giocatore. Le ultime sulla trattativa

Il calciomercato Lazio e la Fiorentina si sfidano per Michael Folounsho e non solo. Infatti, come riportato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando, le due società hanno chiesto informazioni anche per Sandi Lovric dell’Udinese.

Il vero obiettivo dei biancocelesti, però, rimane Folorunsho, per il quale si sta cercando di trovare una quadra sulla formula con il Napoli. Restano poche ore per definire gli ultimi acquisti.