Calciomercato Lazio: il Fenerbache insiste per Muriqi

Come riporta il portale Bursahakimiyet, il Fenerbahce vuole Muriqi e avrebbe contatatto la Lazio per sondare il terreno

Muriqi a tutti i costi. Come riporta il portale Bursahakimiyet, il Fenerbahce avrebbe messo di nuovo gli occhi su di lui e avrebbe contattato la Lazio per sondare il terreno. La volontà del club sarebbe quella di riportare il classe 1994 a Istanbul. La Lazio sarebbe pronta a cedere il suo numero 91 a titolo definitivo e il calciatore sarebbe disposto a un ritorno in maglia gialloblù.

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, la società biancoceleste tornerebbe sul mercato per prendere un altro vice Immobile con Botheim del Bodo/Glimt in cima alla lista.