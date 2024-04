Felipe Anderson, il parere di Impallomeni: «Alla Juve potrebbe trovare la sua dimensione» Le parole dell’opinionista

Intervistato da TMW Radio, Stefano Impallomeni, ha parlato del possibile approdo di Felipe Anderson dalla Lazio alla Juventus:

«Calafiori, Koopmeiners e Felipe Anderson per la Juve del futuro? Non credo che siano tre obiettivi da Allegri. Sono giocatori che possono rendere bene con un allenatore diverso, magari Thiago Motta. Koopmeiners è calciatore totale e ci starebbe molto bene in quel calcio. La Juve non si rinforzerebbe con loro. Possono essere utili alla Juve ma non ti fanno fare il salto in avanti. Felipe Anderson in un contesto nuovo potrebbe trovare la sua dimensione, Calafiori è la rivelazione, oggi è un giocatore in costruzione che fa la differenza»