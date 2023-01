Calciomercato Lazio: Fares in vetrina. Ma il Bologna lo vuole integro per puntarci a gennaio

Come informa Il Messaggero dopo la partita con l’Empoli potrebbe addirittura tornare Fares nella lista dei convocati della Lazio per essere messo in vetrina sul mercato: al Bologna piace, ma Sartori vuole avere la certezza che il terzino sia integro.

Il taglio dell’ingaggio dell’ex Spal, farebbe posto a Luca Pellegrini in prestito biennale, Juve permettendo.