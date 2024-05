Ielpo non ha dubbi: «Panchina Milan? Prenderei Sarri invece di Fonseca e Conceicao »

Ielpo, l’ex portiere rilascia alcune dichiarazioni riguardo il futuro della panchina del Milan soffermandosi su Sarri

Ai microfoni di TMW ha parlato l’ex portiere Ielpo, il quale analizzando la situazione del Milan e l’addio di Pioli rilascia queste parole sull’ex Lazio Sarri

PAROLE – Fonseca e Conceicao non sono proprio uguali, però in linea di massima conviene un allenatore italiano, non come passaporto ma come esperienza e qualità. Noi giochiamo un calcio più tattico, uno da fuori può trovare più difficoltà di adattamento. il Milan dallo scudetto a oggi ha cambiato tutta la dirigenza e molti giocatori, andrà via pioli e per me oggi serve altro. Come immagine non mi piace ma sul mercato prenderei Sarri, escluso Conte che mi pare inarrivabile. Ma se fosse possibile, prenderei Conte