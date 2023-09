Calciomercato Lazio, Fares ad un passo dal Brescia: lo conferma Pedullà

Fares, l’ex Spal risulta essere ad un passo dal Brescia e a confermare la notizia è l’esperto di calciomercato

Il futuro di Fares dovrebbe essere ancora in Italia, visto che risulta essere ad un passo dal Brescia. A confermare la notizia è Alfredo Pedullà, il quale spiega che il club lombardo ha tempo per chiudere le operazioni in entrata fino l’8 settembre e che le prossime ore saranno decisive.

L’ex Spal ha rinnovato il suo contratto con la Lazio, e potrebbe approdare a Brescia tra questa sera o domani.