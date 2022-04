Calciomercato Lazio, Il Messaggero: «Fagioli per Sarri»

Sarri impressionato da Fagioli e Allegri disposto a veder salutare il suo pupillo, pur di avere Milinkovic alla Juve

Fagioli per arrivare a Milinkovic. Questa è l’ultima ipotesi lanciata sulle colonne de Il Messaggero: il regista classe 2001 potrebbe, in un colpo solo, sorpassare Vitinha e Maxime Lopez per il dopo Leiva.

Se la Juve offrisse almeno 60 milioni, sarebbe lui la contropartita più gradita: Allegri, pur di vedere il serbo alla sua corte, rinuncerebbe anche al suo pupillo e anche Sarri è rimasto impressionato dalla crescita di Fagioli. In ogni caso, la Juve dovrebbe riuscire nel non facile compito di battere la concorrenza di PSG e Manchester United.