Calciomercato Lazio, Fabiani fa il punto della situazione: le ultime da Formello

Il ds della Lazio ha rilasciato un’ampia intervista in cui ha analizzato diversi aspetti, tra i quali anche quelli legati al mercato

Il ds dei biancocelesti, Angelo Fabiani, ha fatto il punto sul calciomercato Lazio ai microfoni de La Stampa.

SUL MERCATO – Chi vuole i nostri ragazzi, sappia che non ci sono margini: non li cederemo a potenziali concorrenti in campionato, non rafforzeremo gli altri club italiani. Se Rovella, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni, Gigot non si muovono da Roma? Al 99,9%. E tra l’altro non si vogliono muovere loro.