Calciomercato Lazio, Fabiani preannuncia la fumata bianca: «È tutto apposto». Ecco cosa ha dichiarato il Ds

Come riporta Il Messaggero, il Ds della Lazio Angelo Fabiani, rassicura sul futuro di Felipe Anderson: «È tutto apposto. La settimana prossima ci sarà l’incontro, ma ora dobbiamo pensare solo a Salerno».

Il brasiliano accetterebbe quindi la proposta di rinnovo con la Lazio fino al 2028 per 3.5 milioni. Come ha detto il Ds, però, la priorità ora per Sarri e la squadra è l’impegno in campo di domani contro la Salernitana di Filippo Inzaghi.