Calciomercato Lazio, tifosi INCREDULI! Uno SCENARIO prende forma, RIVOLUZIONE inaspettata

Calciomercato Lazio, possibile rivoluzione tra i pali: Mandas e Provedel potrebbero lasciare a sorpresa Formello

Il calciomercato Lazio, come riporta Il Messaggero, è più vivo che mai da qui al prossimo 30 agosto, giorno di chiusura delle operazioni.

In questo senso guai a sottovalutare sorprese in entrata e in uscita, in ogni reparto. Occhio a Mandas se il Wolverapthon non dovesse arrivare a Ramsdale dell’Arsenal, ma Lotito pretende 20 milioni, dopo averne rifiutati 2 per il prestito (più 10 per il riscatto) dal City a giugno. La Lazio punta sul portierino greco (di nuovo convocato) e lo considera il dopo-Provedel già adesso. Anche eventuali richieste per Ivan verrebbero ascoltate sino all’ultimo minuto.