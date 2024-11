Calciomercato Lazio, Fabiani ha messo gli occhi su un giovane terzino ma su di lui può accendersi un derby capitolino

Calciomercato Lazio, il club capitolino avrebbe messo gli occhi su un giovane terzino brasiliano sul quale ci sarebbe l’interesse anche della Roma

Nonostante manchino alcune settimane alla sessione invernale di calciomercato, la Lazio è già a lavoro per garantire a Baroni la rosa adeguata per il proseguo della stagione e non solo. Secondo quanto viene riportato da Fussnalleuropa, giornale brasiliano, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su un giovane terzino del Vasco Da Gama ossia Piton, sul quale ci sarebbero gli occhi anche di altre italiane ossia Roma, Fiorentina e Milan.

Il cartellino del giocatore dispone di una clausola di svincolo di 9 milioni di euro. Per quanto riguarda il prezzo, il Vasco Da Gama sarebbe disposto anche ad accettare 7,5 milioni per il trasferimento.