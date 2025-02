Calciomercato Lazio, Fabiani chiarisce su Casadei e Sylla: «Se mi vogliono imporre le cose a forza...». La rivelazione

Calciomercato Lazio, Fabiani chiarisce cosa è successo con Casadei e Sylla: le dichiarazioni del dirigente biancoceleste

Intervistato ai microfoni di LSC, il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato così di alcuni temi legati al calciomercato Lazio di gennaio. Ecco che cosa ha detto.

SUL CASO CASADEI E SU SYLLA– «Quando mi impongono le cose non mi piace. Se Sylla è di mio interesse lo prendo. Se me lo vogliono imporre a forza a me Casadei allora non interessa ».

