Calciomercato Lazio, la pista Fabbian si complica: il Bologna lo blinda e prepara un ruolo centrale per il suo futuro

Calciomercato Lazio, Fabbian si allontana: il Bologna lo rilancia e punta a farne un perno del progetto rossoblù
Giovanni Fabbian sembra pronto a rilanciare il proprio percorso con la maglia del Bologna. Il gol segnato contro il Sassuolo potrebbe rappresentare una svolta, soprattutto perché il centrocampista non trovava la via della rete dallo scorso marzo, quando colpì proprio contro la Lazio.
Il classe 2003 resta un profilo molto apprezzato da Sarri per il centrocampo biancoceleste, ma anche uno dei più difficili da raggiungere. Il Bologna, infatti, valuta il giocatore in modo importante e ora può permettersi di metterlo sempre più al centro del progetto rossoblù, rendendo complicata qualsiasi trattativa.
Secondo il Corriere dello Sport, Fabbian punta ora a scalare le gerarchie e a conquistare più spazio con Italiano. Nel post‑partita ha espresso tutta la sua soddisfazione per il gol, ribadendo però che il risultato di squadra viene prima di tutto. Il 2025 si chiude così come era iniziato: con una rete al Dall’Ara e con un futuro che appare sempre più definito lontano dalle voci di mercato.
