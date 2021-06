Calciomercato Lazio, occhi in Eredivisie per un centrocampista: i dettagli

Nuovo nome per il calciomercato della Lazio: i biancocelesti puntano il mirino in Eredivisie per un giovane centrocampista

Ancora un altro nome nuovo per il calciomercato della Lazio. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, infatti, i biancocelesti avrebbero puntato il mirino in Eredivisie per un giovane centrocampista.

Si tratta di Dani De Wit, trequartista classe 1998 in forza all’AZ Alkmaar. Questa stagione ha totalizzato 20 presenze e 4 gol in campionato, risultando protagonista anche con la Nazionale Olandese Under-21. Su di lui ci sarebbe l’interesse anche di altre squadre europee, ma il ds Igli Tare sta studiando una strategia per il giovane centrocampista.