Emerson Palmieri Lazio, il blocco del Chelsea ostacola la cessione

Emerson Palmieri Lazio, il blocco del Chelsea è un dettaglio da non sottovalutare: si complica il calciomercato dei Blues

Emerson Palmieri resta sempre nei pensieri di Lazio e Juve per rinforzare la fascia sinistra in vista della prossima stagione. L’italobrasiliano piace da ormai diverso tempo ed è una delle richieste di mister Sarri.

Come riporta Tuttosport, però, c’è un dettaglio da non sottovalutare. A causa del blocco del mercato del Chelsea, ora come ora, l’ex Roma non potrebbe infatti essere ceduto in estate, visto anche il contratto in scadenza 2023.