Calciomercato Lazio, ecco il doppio colpo dalla Juve: fatta per Pellegrini e Rovella. Trovata l’intesa col club bianconero

Come riporta Gianluca Di Marzio, è stata trovata l’intesa tra la Juve e la Lazio per i trasferimenti di Pellegrini e Rovella: doppio colpo per i biancocelesti.