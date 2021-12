Calciomercato Lazio: due obiettivi in difesa, i nomi

L’apertura del mercato invernale è alle porte. La Lazio oltre a possibili cessioni pensa ai possibili acquisti: due nomi sulla lista

La sessione invernale di calciomercato, che inizierà a breve, servirà alla Lazio per puntellare e modellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri non solo in uscita ma anche in entrata.

Su tutti ci sarebbero due nomi in particolare. Secondo il Corriere dello Sport per la difesa restano in corsa i nomi di Nicolò Casale del Verona, 23 anni, jolly difensivo, gioca anche a destra e da centrale, e di Layvin Kurzawa, 29 anni, francese del PSg, è fuori squadra, muovendosi in prestito a metà stagione andrebbe riconosciuto metà dell’ingaggio e con il Decreto Crescita, l’esborso sarebbe minimo.

Dal Portogallo è rimbalzato anche il nome di un difensore centrale, è il portoghese Tomas Ribeiro, classe ’99 del Belenenses