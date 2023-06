Calciomercato Lazio, due nuove pretendenti per Luis Alberto. I dettagli. Il Mago è finito sul taccuino di diversi club

Secondo quanto riporta il portale iberico Ideal, il centrocampista della Lazio, Luis Alberto sarebbe finito nel mirino di due nuove pretendenti.

Nei mesi scorsi si era parlato tanto del ritorno nel Cadice, in Spagna sono sicuri che il club, che ha appena riscattato Escalante, sia ancora interessato al Mago. Ma anche il Granada e Almeria sarebbero disposte ad accogliere il centrocampista. Le richieste del club capitolino, però, sembrano al momento fuori portata per le squadre spagnole. Il fine settimana sarà molto importante per capire se l’avventura del giocatore spagnolo proseguirà con la Lazio, magari con un nuovo rinnovo, o se il calciatore si dirigerà altrove.