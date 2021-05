Calciomercato Lazio, ds Crotone: «Messias merita di rimanere in Serie A»

Con il Crotone matematicamente retrocesso, quale futuro per i suoi gioielli? Le parole del ds Ursino su Messias, che interessa alla Lazio

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato dei calciatori più ambiti della squadra calabrese ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni:

«Messia? Ha potenzialità enormi, è completo e può giocare in qualsiasi squadra della Serie A. Tecnica, progressione, dribbling: ha tutto, oltre ad essere molto serio. Uno integro come lui che non è stato mai sfruttato praticamente non ha 29 anni, gli dico sempre che ne ha 25, al massimo 26».