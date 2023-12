Calciomercato Lazio, possibile un doppio colpo a gennaio per il centrocampo. Le ultime

Sono ore sicuramente concitate per il calciomercato della Lazio, molto passa dal centrocampo con colpi e cessioni in vista

Si accende il calciomercato della Lazio. Dopo un inizio col freno a mano tirato il club capitolino vuole continuare l’ottima scia di risultati positivi intrapresi, così come desidera non farsi trovare impreparato alla prossima finestra di trattative. Come riportato dal Corriere dello Sport a tal proposito, molto passa dal centrocampo.

Se l’ormai “caso” Vecino non rientrerà (il giocatore deve prima chiedere scusa a Sarri per il proprio comportamento), l’ex Inter finirà direttamente nella lista dei partenti. Attenzione anche alla situazione Basic, anche lui tra i possibili addio di gennaio. Insomma, per la Lazio sarà di fondamentale importanza rimpiazzare le due potenziali partenze con altrettanti nuovi nomi per quella zona, a maggior ragione se si considera la lontananza forzata di Kamada dalla Capitale per la Coppa d’Africa.